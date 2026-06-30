KAYMEK, yaz döneminde öğrenciler için TYT, LGS ve YDS hazırlık kursları başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK), yaz döneminde öğrenciler için Temel Yeterlilik Testi (TYT), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) hazırlık kursları için başvuruları başlattı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz tatilini verimli geçirmek, eksiklerini tamamlamak ve sınavlara planlı bir şekilde hazırlanmak isteyen öğrenciler ile akademik kariyer hedefleyen adaylar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde Genç KAYMEK İhtisas Tesisi'nde eğitim alacak.





Üniversite sınavına hazırlık sürecini erkenden başlatmak isteyen öğrenciler için hızlandırılmış TYT ön hazırlık kursu düzenlenecek. 11. sınıfa geçen öğrenciler için Maarif Eğitim Modeli'ne uygun TYT ön hazırlık eğitimi, 12. sınıfa geçen ve mezun öğrenciler için ise hızlandırılmış TYT hazırlık programı uygulanacak.



Kurslar, 6 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



LGS maratonuna hazırlanmak isteyen öğrenciler için de kurslar 6 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında Anayurt, Argıncık, Erciyes, Talas Bahçelievler, Beyazşehir, TOKİ, Yeşil Mahalle ve Ziya Gökalp tesislerinde düzenlenecek.



YDS'ye hazırlanan adaylar için ise kurslar 6 Temmuz-25 Eylül tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 18.00-20.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

