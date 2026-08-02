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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gençlerle buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Teşkilatınca düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gençlerle buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Teşkilatınca düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Emirgan Kafe'de gerçekleştirilen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler ve yönetimi ile Talas, Kocasinan ve Melikgazi ilçe gençlik kolları başkanları katıldı.

        Programda gençlerle sohbet eden Büyükkılıç, onların görüş ve önerilerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli gücünün gençler olduğunu belirtti.

        Gençlerin enerjisi, üretkenliği ve dinamizminin geleceğe yön vereceğini ifade eden Büyükkılıç, ortak akıl ve istişare kültürüne önem verdiklerini kaydetti.

        Büyükkılıç, "Gençlerimizin enerjisi, heyecanı ve ortaya koyduğu vizyon bizlere güç veriyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize gençlerimizle omuz omuza yürüyerek ulaşacağız." ifadesini kullandı.

        Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.









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