Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaz spor okullarına büyük ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ bünyesinde açılan Yaz Spor Okulları, 2026 sezonunda da çocuk ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2029 Dünya Spor Başkenti unvanını taşıyan Kayseri'de, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi ve sporla buluşması amacıyla düzenlenen eğitimlere şu ana kadar 10 bin 500 öğrenci kayıt yaptırdı.



Kentin farklı noktalarındaki 23 modern tesiste uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimler, futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, cimnastik, buz pateni ve okçuluğun da aralarında bulunduğu 18 farklı branşta gerçekleştiriliyor.



Yoğun ilgiyle karşılanan yaz spor okullarında kayıt süreci devam ederken, eğitimlerle çocuk ve gençlerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra takım ruhu, disiplin ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları da hedefleniyor.













