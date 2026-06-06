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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Kayserispor için istişare toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve eski Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'yı makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 12:41 Güncelleme:
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Kayserispor için istişare toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve eski Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı’yı makamında ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ataş, Ersoy ve Çamlı, istişare toplantısında Kayserispor’un mevcut durumu ve geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, daha güçlü bir yapıya kavuşması adına atılabilecek adımlar ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayserispor'un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını, şehrin ortak değeri ve en önemli birlik unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Kayserispor bu şehrin ortak değeri, hepimizin sevdasıdır. Bu sevdaya sahip çıkmak, takımımıza destek olmak ve geleceğine katkı sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

        Kayserispor’un yarın saat 11.00’de Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için tüm Kayserilileri genel kurula destek vermeye davet eden Büyükkılıç, şehrin ortak hedefleri doğrultusunda istişare kültürünü sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Görüşmeye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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