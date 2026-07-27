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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinde "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 763 personele "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinde "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 763 personele "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenli çalışma kültürünü güçlendirmek amacıyla kurum içi eğitimler sürüyor.

        KAYMEK koordinasyonunda düzenlenen Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri kapsamında 2 ayda farklı daire başkanlıklarında çalışan toplam 763 personele eğitim verildi.

        Eğitim programında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki hak ve sorumlulukları, iş kazalarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar, çalışma sahalarında karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken tedbirler, meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik koruyucu yaklaşımlar ile teknik iş sağlığı ve güvenliği konuları ayrıntılı şekilde ele alındı.

        İş Güvenliği Uzmanı Resul Aflaz tarafından verilen eğitimlerde güvenli çalışma kültürünün tüm birimlerde yaygınlaştırılmasına yönelik kapsamlı bilgilendirmeler de yapıldı.

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