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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 25 milyon liralık ulaşım yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Argıncık Mahallesi 6316. Cadde'de 25 milyon lira yatırım bedeliyle yol genişletme, altyapı ve sıcak asfalt çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 25 milyon liralık ulaşım yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Argıncık Mahallesi 6316. Cadde'de 25 milyon lira yatırım bedeliyle yol genişletme, altyapı ve sıcak asfalt çalışması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar devam ediyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince kentin önemli ulaşım akslarından 6316. Cadde'de altyapı yenileme ve zemin iyileştirme uygulamaları tamamlandı.

        Yol standardını yükselterek ulaşım konforu ve trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen proje kapsamında, 2 bin metre uzunluğundaki güzergaha 7 bin ton sıcak asfalt serilecek.

        Güzergah üzerindeki 3 farklı noktada kavşak ve çevre düzenlemesinin de hayata geçirileceği çalışmaların, planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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