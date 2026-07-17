Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çocuklara "Su Oyunları" etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda çocuklar için "Su Oyunları" etkinliği düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "çocuk dostu şehir" vizyonu doğrultusunda çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler sürdürülüyor.



Bu kapsamda, "Islandık, Eğlendik, Kazandık" sloganıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, su oyunları ve su savaşları gibi çeşitli takım oyunlarıyla yaz tatilinin tadını çıkardı.



Etkinlikte eğlenirken birlikte hareket etme ve takım ruhunu da deneyimleyen çocukların neşesine ortak olan aileler de etkinliği ilgiyle takip etti.



Yaz tatilini verimli geçirme imkanı bulan çocukların aileleri, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

