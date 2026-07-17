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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çocuklara "Su Oyunları" etkinliği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda çocuklar için "Su Oyunları" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çocuklara "Su Oyunları" etkinliği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda çocuklar için "Su Oyunları" etkinliği düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "çocuk dostu şehir" vizyonu doğrultusunda çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler sürdürülüyor.

        Bu kapsamda, "Islandık, Eğlendik, Kazandık" sloganıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, su oyunları ve su savaşları gibi çeşitli takım oyunlarıyla yaz tatilinin tadını çıkardı.

        Etkinlikte eğlenirken birlikte hareket etme ve takım ruhunu da deneyimleyen çocukların neşesine ortak olan aileler de etkinliği ilgiyle takip etti.

        Yaz tatilini verimli geçirme imkanı bulan çocukların aileleri, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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