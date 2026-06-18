Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bazalt taş kaplama çalışması yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bazalt taş kaplama çalışması yapacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek bazalt taş kaplama çalışması için sözleşme imzalandı.





Proje kapsamında imalata bir hafta içerisinde başlanacak.





Kent estetiğini, dayanıklılığı ve kullanım konforunu bir araya getiren projeyle Cumhuriyet Meydanı'nın daha nitelikli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.



