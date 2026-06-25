Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri "Kayseri Eğitimi'nde Yılın En'leri" ödül töreni düzenlendi

        "Kayseri Eğitimi'nde Yılın En'leri" ödül töreni düzenlendi

        Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentteki eğitim alanında yürütülen nitelikli çalışmaların görünür kılınması ve örnek uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla "Kayseri Eğitimi'nde Yılın En'leri" ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 08:59 Güncelleme:
        "Kayseri Eğitimi'nde Yılın En'leri" ödül töreni düzenlendi

        Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentteki eğitim alanında yürütülen nitelikli çalışmaların görünür kılınması ve örnek uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla "Kayseri Eğitimi'nde Yılın En'leri" ödül töreni düzenlendi.

        Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Öğrencilerin bir yıl boyunca güzel projelere imza attığını ifade eden Türköz, projelerin artarak devam edeceğini dile getirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de okullarda yapılan proje çalışmalarının daha görünür kılınması amacıyla organizasyonu düzenlediklerini anlattı.

        Öğretmenlerin gelişmesi, çağın gereklerine göre yeterlilik ve yetkinliklerinin arttırılmasının en önemli amaçlarından biri olduğunu ifade eden Esen, "Eğitim sınıftan başlar ama şehre taşmalı. Oradan aileye ulaşmalı ve tüm topluma da rengini vermelidir dedik. Bu organizasyon eğitimin sınıftan başlayarak şehre taşması, şehirden hareketle tüm ailelere ulaşması ve oradan da tüm topluma renk vermesi için ödül törenimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdik. Bundan sonra gelenekselleşerek devam edecektir." diye konuştu.

        Protokol konuşmalarının ardından, 1634 okul arasından finale kalmayı başaran 24 okul, 8 farklı projede birinci olabilmek için yarıştı.

        Kategorilerin kazananları, salondaki katılımcıların QR kod üzerinden gerçekleştirdiği canlı oylamayla belirlendi.

        Büyük heyecana sahne olan oylamada Ada projesinde Sümer Fen Lisesi, Ayraç projesinde Kocasinan Barbaros Şehit Oktay İzgi Anaokulu, Denge projesinde Melikgazi İbrahim Tennuri Ortaokulu, Efe projesinde Yeşilhisar Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi, Kadraj projesinde Kocasinan Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu, Köprü projesinde Melikgazi Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aktan projesinde Melikgazi Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

        Protokol üyelerinin ödülleri takdim ettiği organizasyonda, "Jüri Özel Ödülü"ne de üç okul layık görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        Trump etkisi: Macron ve Meloni arasındaki buzlar eriyor
        Trump etkisi: Macron ve Meloni arasındaki buzlar eriyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Savaşın ayırdığı aşıklar 60 yıl sonra buluştu!
        Savaşın ayırdığı aşıklar 60 yıl sonra buluştu!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 12 katlı binanın görevli dairesinde yangın Görevli dairesinin üs...
        Kayseri'de 12 katlı binanın görevli dairesinde yangın Görevli dairesinin üs...
        Şüphe üzerine durdurulan sürücü 1.06 promil alkollü çıktı Sürücüye 'alkollü...
        Şüphe üzerine durdurulan sürücü 1.06 promil alkollü çıktı Sürücüye 'alkollü...
        Eğitimde Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu
        Eğitimde Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu
        24 farklı 'dolandırıcılık' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan...
        24 farklı 'dolandırıcılık' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan...
        Kayseri'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
        Kayseri'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
        Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi