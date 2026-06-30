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        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünde kök boya mesaisi

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli usta öğretici Şükran Kara, doğadan topladığı bitkileri geleneksel yöntemlerle farklı renklerde kök boyaya dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünde kök boya mesaisi

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli usta öğretici Şükran Kara, doğadan topladığı bitkileri geleneksel yöntemlerle farklı renklerde kök boyaya dönüştürüyor.

        Kara, enstitü bünyesinde faaliyet gösteren kök boya atölyesinde doğadan topladığı papatya, kozalak, ceviz, palamut ve ısırgan otu gibi bitkilerden kök boya yapıyor.

        Geleneksel yöntemlere göre yapılan kök boyalar, enstitü bünyesindeki atölyelerde dokunan halı ve kilimler ile kumaş ve iplik gibi malzemelerde kullanılıyor.

        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ali Durmuş, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutmuş kök boya kültürünü yaşatmak için atölyede faaliyet gösterdiklerini söyledi.

        Kök boyayı belirli bir yönteme göre yaptıklarını anlatan Durmuş, şöyle devam etti:

        "Kurumumuzun en önemli misyonu, unutulmaya yüz tutmuş sanatları kültürel aktarım vasıtasıyla bir sonraki kuşaklara aktarmak. Bu da bizim görevimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kök boya eski, kadim bir boyama tekniği. Doğadaki bitkilerin köklerinden, yapraklarından, çiçeklerinden elde edilen bir boya şekli. Kesinlikle kimyasal madde bulunmuyor. Kök boya yıllandıkça, üzerinden vakit geçtikçe canlılığı ve derinliği artırıyor. Solma olmuyor, tam aksine daha fazla canlanıyor ve parlaklaşıyor. Atölyemizde yaptığımız kumaşlarda, dokumalarda ve kilimlerde kök boyamızı kullanıyoruz. Bu, kimyasal ilim sanatı. Bu anlamda bize ciddi maddi katkısı oluyor çünkü kendi boyamızı kendimiz üretiyoruz."

        Usta öğretici Şükran Kara da her kök boyanın rengine göre farklı aşamalardan geçtiğini dile getirdi.

        Mevsiminde toplanan bitkilerin özenle temizlendiğini, uygun koşullarda kurutulduğunu ve ardından kaynatılıp boyaya dönüştürüldüğünü dile getiren Kara, bu geleneksel yöntemle siyah, kahverengi, sarı, kırmızı ve yeşilin tonları gibi yüzlerce rengi ortaya çıkardıklarını söyledi.

        - "Uzun süre solmayan renkler elde ediyoruz"

        Yaptıkları işin önemli olduğunu vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

        "Hem çevre dostu hem sağlıklı hem de canlı, parlak ve uzun süre solmayan renkler elde ediyoruz. Papatyadan çok canlı bir sarı elde edebiliriz. Palamutan kahvenin, bejin çok açık tonları ve onu demir suyuyla birleştirdiğimizde siyahı ve griyi elde edebiliriz. Ceviz kabukları, kozalak, ısırgadan farklı renkler ortaya çıkıyor. Anadolu'nun renklerini Anadolu coğrafyasından çıkan bitkilerle kök boyaya dönüştürüyoruz. Bunlardan genelde kahverengi, toprak tonları, kırmızı, kiremit tonları, sarının her türlü tonu ve yeşil tonlarını elde ediyoruz. Yaklaşık 500'ü aşkın reçetemiz var."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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