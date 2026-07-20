Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, ziyaretçilerini ağırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alan, yeşil dokusu, sosyal donatıları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla her yaştan vatandaşa hizmet veriyor.



Çocukların oyun parklarında vakit geçirdiği alanda, açık hava buz pateni pisti ile Türkiye'nin ikinci büyük BMX parkuru da sporseverlere çeşitli imkanlar sunuyor.



Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu tarafından millet bahçesinde açılan İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı da alandaki sosyal hareketliliğe katkı sağlıyor.



Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ceza infaz kurumlarının işyurtlarında üretilen el sanatları ve çeşitli ürünlerin sunulduğu fuar, 22 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

