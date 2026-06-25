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        Kayseri Şeker'den üreticiye 488 milyon 659 bin liralık çapa avansı

        Kayseri Şeker, sözleşmeli pancar üretimi yapan çiftçilere 488 milyon 659 bin lira çapa avansı ödemesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Kayseri Şeker'den üreticiye 488 milyon 659 bin liralık çapa avansı

        Kayseri Şeker, sözleşmeli pancar üretimi yapan çiftçilere 488 milyon 659 bin lira çapa avansı ödemesi gerçekleştirdi.

        Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarına bağlı 21 bölgede üretim yapan çiftçilerin çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda üreticilerin finansal yükünü hafifletmeyi ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlayan Kayseri Şeker, çiftçilere 488 milyon 659 bin lira ödeme yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yapılan ödemenin üreticilerin tarımsal faaliyetlerini zamanında ve verimli şekilde yürütmelerine katkı sağlayacağı belirtti.

        Kayseri Şeker olarak üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini kaydeden Akay, "Çiftçilerin alın teri ve emeği, ülkemizin tarımsal üretiminin temel taşıdır. Bugün hesaplara aktardığımız 488 milyon 659 bin lira tutarındaki çapa avansının çiftçilerimize nefes olacağına inanıyoruz. Üretimin sürdürülebilirliği için her zaman desteklerimizi sürdüreceğiz Toprağa emek veren, ülkemizin gıda güvencesi için çalışan tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, çapa avansının hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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