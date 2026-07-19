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        Kayseri Valisi Çiçek, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan ilçesindeki İstasyon Caddesi ile Mimar Sinan Parkı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Kayseri Valisi Çiçek, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan ilçesindeki İstasyon Caddesi ile Mimar Sinan Parkı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstasyon Caddesi üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Çiçek, esnafa hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

        Ziyaret esnasında vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Çiçek, kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi.

        Bazı vatandaşlar Vali Çiçek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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