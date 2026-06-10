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        Kayseri Valisi Çiçek, teknoloji atölyesinin açılışını yaptı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İzzet Özsüzkaya GÖKTİM Teknoloji Atölyesi'nin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Kayseri Valisi Çiçek, teknoloji atölyesinin açılışını yaptı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İzzet Özsüzkaya GÖKTİM Teknoloji Atölyesi'nin açılışına katıldı.


        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, GÖKTİM Melikgazi Projesi kapsamında, KİM Teknoloji'nin katkı ve destekleriyle İzzet Özsüzkaya Ortaokulu bünyesinde kurulan atölyesinin açılışı, Vali Çiçek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

        Açılışta konuşan Çiçek, GÖKTİM Akademi'nin başarısının kökeninde istikrar, kararlılık ve sürekliliğin olduğunu belirtti.


        Bir okula atölye kurmanın ve maddi ihtiyaçlarını karşılamanın tek başına yeterli olmadığını anlatan Çiçek, "Bizim istediğimiz fabrikaların kapılarını çocuklarımıza açmanız, mühendislerinizin onlar için seferber olması, mentorluk yapması, zaman zaman öğrencilerimizle bir araya gelerek onların sorunlarını dinlemesi ve ufuklarını genişletecek yeni hedefler göstermesidir." ifadelerini kullandı.

        Çiçek, projenin gelişmesinde Melikgazi Kaymakamlığı ve Melikgazi Belediyesinin önemli katkılarının bulunduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Program, İzzet Özsüzkaya Ortaokulu bünyesinde kurulan GÖKTİM Teknoloji Atölyesi'nin açılışının ardından sona erdi.

        Törene, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da katıldı.

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