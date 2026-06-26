Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

        Kayseri ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

        Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Sivas'ta öğrenciler karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Kayseri ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

        Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Sivas'ta öğrenciler karnelerini aldı.


        Kayseri Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene katılan Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Başkan Büyükkılıç, sohbet ettiği öğrencilere bazı hediyeler verdi.

        Büyükkılıç ve beraberindekiler, öğrencilere ay-yıldızlı forma da hediye etti.

        - Kırşehir

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Şehit Recep Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

        Öğrencilere yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri temennisinde bulunan Demiryürek, çocuklara dinlenmelerini, kitap okumalarını ve oyun oynamalarını tavsiye etti.

        Demiryürek ve beraberindekiler, karne dağıtımının ardından okul bahçesinde öğrenci ve ailelerle İstiklal Marşı'nı okudu.

        Ayrıca kentteki 222 okulda 40 bin 376 öğrenci karne aldı.

        - Yozgat

        Yozgat Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu'ndaki törene katılan Vali Mehmet Ali Özkan ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, sınıfları gezerek öğrencilere karneleri verdi, çeşitli hediyeler takdim etti.

        Vali Özkan, çocuklara yaz tatilinde dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

        Törende, şehit Adem Cankurtaran'ın annesi Sevil ve babası Azmi Cankurtaran da öğrencilere karne verdi.

        Kentteki 447 okulda 65 bin 487 öğrencinin karne aldığı belirtildi.

        - Niğde

        Niğde Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Nedim Akmeşe ile İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek katıldı.

        Vali Akmeşe ve Özbek, sınıfları gezerek öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler verdi. Akmeşe, çocuklarla yaz tatilini verimli değerlendirmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

        Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Akmeşe, eğitim öğretim yılı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

        Karne töreni, öğrencilere hediye dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale TOKİ Şehit Öğretmen Güzin Yılmaz İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, protokol üyeleri ile aileler katıldı.

        Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Sarıibrahim ve beraberindekiler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        İl genelinde 213 okulda 44 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Sivas'ta ise 103 bin 211 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmaları açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmaları açıklaması
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Kocasını öldürecekti! Tetiğe bastı ama...
        Kocasını öldürecekti! Tetiğe bastı ama...
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor

        Benzer Haberler

        ERÜ'de bir ilk: 'Yapay Zeka Okuryazarlığı Dersleri'
        ERÜ'de bir ilk: 'Yapay Zeka Okuryazarlığı Dersleri'
        Kayseri'de protokol, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu Kayseri Büyük...
        Kayseri'de protokol, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu Kayseri Büyük...
        Kartal Katlı Kavşağı projesini inceleyen Başkan Büyükkılıç: "Yıl sonuna tra...
        Kartal Katlı Kavşağı projesini inceleyen Başkan Büyükkılıç: "Yıl sonuna tra...
        Çocukluğundan beri yaşadığı baş ağrısından akupunktur tedavisiyle kurtuldu
        Çocukluğundan beri yaşadığı baş ağrısından akupunktur tedavisiyle kurtuldu
        Şalvarlarla pedal çevirip, yöresel müzikler eşliğinde kilo veriyorlar
        Şalvarlarla pedal çevirip, yöresel müzikler eşliğinde kilo veriyorlar
        Kayseri'de 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı