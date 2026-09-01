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        Kayseri'de 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Kayseri'de 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Yahyalı ilçesinde yaşayan V.B'nin evine operasyon düzenledi.

        İkamette yapılan aramada, 1 kilo 200 gram kubar esrar ve tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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