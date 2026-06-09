Kayseri'de 1 milyon makaron ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makineler ile sigara dolumu yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yer altına yapılan ve 3 aşamalı kapıyla inilen depoda 1 milyon 50 bin makaron, 394 kilogram kaçak tütün ile 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan S.K'nin (33) emniyetteki işlemleri sürüyor.













