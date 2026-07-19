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        Kayseri'de 10. Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali düzenlendi

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 8 yıllık bir aranın ardından kapılarını yeniden açan 10. Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Kayseri'de 10. Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali düzenlendi

        Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, 8 yıllık bir aranın ardından kapılarını yeniden açan 10. Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Kafkas Derneği tarafından organize edilen festivale Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Festivalde konuşan Vali Çiçek, uzun bir aradan sonra festivalin yeniden hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortaya çıkan tablonun muhteşem olduğunu belirtti.

        Büyükkılıç da kültürel değerlerin yaşatılmasının toplumsal kardeşliği pekiştirdiğini ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından sahne alan Çerkes halk dansları topluluklarının gösterileri, katılımcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle takip edildi.

        Ayrıca protokol üyeleri festival alanında kurulan stantları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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