Kayseri'de 2 iş arkadaşını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında 2 arkadaşını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.





7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Z.B, müştekiler Y.A.A. ve H.Ç. ile sanık avukatı hazır bulundu.



Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Sanık Z.B, savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, hastalığından dolayı böyle bir olayın gerçekleştiğini öne sürdü.



Tutuklu bulunduğu sürenin göz önüne alınarak tahliyesini talep eden sanık, pişman olduğunu söyledi.



Müşteki H.Ç. ile Y.A.A. da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



- Olay



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında 14 Nisan 2025'te Z.B, çalıştığı iş yerindeki Y.A.A. ve H.Ç'yi bıçakla yaralamış, olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

