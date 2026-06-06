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        Kayseri'de 3. İncesu Kamp Karavan Festivali'nin açılışı yapıldı

        Kayseri'de 3. İncesu Kamp Karavan Festivali'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 15:07 Güncelleme:
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        Kayseri'de 3. İncesu Kamp Karavan Festivali'nin açılışı yapıldı

        Kayseri'de 3. İncesu Kamp Karavan Festivali'nin açılışı yapıldı.

        İncesu Marina Tesisleri'nde gerçekleşen festivalin açılışına, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Açılışta konuşan Akar, İncesu'nun son yıllarda turizm hamlesi gerçekleştirdiğini belirtti.

        Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Akar, organizasyonun şehrin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

        Özsoy ise festivalin hayırlı olmasını temenni ederek, organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

        Başkan Büyükkılıç da İncesu'nun son yıllarda turizm alanında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, ilçenin tarihi ve kültürel değerleriyle dikkat çektiğini kaydetti.

        Festivalin Kayseri'nin turizm ve tanıtım faaliyetleri açısından önemli bir organizasyon olduğuna işaret eden Büyükkılıç, kamp ve karavan turizminin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü, bu tür etkinliklerin şehrin marka değerine katkı sunduğunu ifade etti.

        İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de Büyükşehir Belediyesinin ilçeye verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Çeşitli gösteriler ve etkinliklerle devam eden festival, karavan ve kamp tutkunlarını bir araya getirirken, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.



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