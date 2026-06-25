Kayseri'de 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförünün yargılanması sürdü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, otobüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık sürücü B.K. ise duruşmaya katılmadı.



Müşteki avukatı, beyanında, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.



Sanık avukatı ise aleyhte olan hususları kabul etmediklerini, davadaki eksik hususların giderilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.



B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı kara yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) ölmüş, 19 kişi de yaralanmıştı.



Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü B.K'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması isteniyor.

