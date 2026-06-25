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        Kayseri'de 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförünün yargılanması sürdü

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, otobüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Kayseri'de 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförünün yargılanması sürdü

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, otobüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi.

        Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık sürücü B.K. ise duruşmaya katılmadı.

        Müşteki avukatı, beyanında, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatı ise aleyhte olan hususları kabul etmediklerini, davadaki eksik hususların giderilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı kara yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) ölmüş, 19 kişi de yaralanmıştı.

        Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü B.K'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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