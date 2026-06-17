Kayseri'de 300 fidan toprakla buluşturuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Dostları Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 300 fidanın dikimi gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre bilincini artırmak ve şehre yeni bir soluk kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışması kapsamında belediye ekipleri ve vatandaşların katılımıyla 300 fidan dikildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, yeşil alanları büyütmeye ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaya kararlıkla devam edeceklerini ifade etti.



Çevre Dostları Derneği Başkanı Gülhanım Coşkun da doğayı korumanın önemini belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

