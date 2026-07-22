Kayseri'de 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarören Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.