Kayseri'de 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan muavin E.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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