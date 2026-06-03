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        Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 20:57 Güncelleme:
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        Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

        İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 16'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.T, N.B.K, S.E.Ç, S.E. ile aynı suçtan 12 yıl hüküm giyen Ö.F.K., ve "hırsızlık" suçundan 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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