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        Kayseri'de 72'nci ERVA Spor Kulübü açıldı, 17 bini aşkın lisanslı sporcuya ulaşıldı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla "Her mahalleye bir spor okulu" sloganıyla başlatılan "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi" kapsamında 72'nci spor okulunun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Kayseri'de 72'nci ERVA Spor Kulübü açıldı, 17 bini aşkın lisanslı sporcuya ulaşıldı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla "Her mahalleye bir spor okulu" sloganıyla başlatılan "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi" kapsamında 72'nci spor okulunun açılışı gerçekleştirildi.

        Altınoluk Mahallesi Sakar Caddesi'nde Melikgazi Müftülüğü ERVA Spor Kulübünün açılışı için düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Hayırsever Ahmet Balcıoğlu'nun babası için yaptığı bağışla açılan kulüp binasında, Osman Balcıoğlu Diyanet Gençlik Merkezi ile TDV Melikgazi Kadın Kolları Hizmet Binası da hizmet verecek.

        Vali Gökmen Çiçek, burada yaptığı konuşmada, 72. ERVA'yı açtıklarını söyledi.

        Türk bayrağını dalgalandıracak bilinçli gençler yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

        "ERVA bünyesinde 17 bin 630 lisanslı sporcumuz var. Antrenörler, eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz ve hamilerimizle koskocaman bir aile. 3 yılda 17 bin 630 sporcuyla çığ gibi büyümeye devam eden bir organizasyon. Sadece Kayseri'de değil, tüm Türkiye'de örnek olmuş bir proje. Biz Türk gençlerinin dertleriyle dertlenen, onları kendi çocuklarından ayırmayanlarla büyük bir organizasyon gerçekleştirmek istiyoruz."

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da hizmete açılan Melikgazi Müftülüğü ERVA Spor Kulübü ile Türk bayrağını dalgalandıracak güçlü, ahlaklı, başarılı ve erdemli sporcuların yetişmesine vesile olacağını ifade etti.

        ERVA sporcularının gösterisinin ardından açılış gerçekleştirildi.

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