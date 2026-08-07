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        Kayseri'de antika pazarı kurulacak

        Kayseri'nin Talas ilçesinde antika pazarı kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Kayseri'de antika pazarı kurulacak

        Kayseri'nin Talas ilçesinde antika pazarı kurulacak.

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde kurulacak antika pazarında, halı, kilim, seccade, tespih, saat, para, pul ve nostaljik ev eşyaları yer alacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2019 yılında tarihi Harman Mahallesi meydanında başlayıp, Mevlana Mahallesi'ndeki pazar yerinde devam eden antika pazarına ilginin arttığını belirtti.

        Pazara, Türkiye'nin dört bir yanından antikacıların geldiğine değinen Yalçın, "Antika Pazarı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda geçmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür. Burada eskiye duyulan özlemle kültürümüzü yaşatıyor, ticari canlılığı da destekliyoruz. Herkesi bu nostalji dolu buluşmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.



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