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        Kayseri'de "Bağımlılık Zirvesi" düzenlendi

        Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Bağımlılık Zirvesi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:31 Güncelleme:
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        Kayseri'de "Bağımlılık Zirvesi" düzenlendi

        Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Bağımlılık Zirvesi" gerçekleştirildi.

        Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, alkol, madde, tütün ve teknoloji bağımlılığı ele alındı.

        Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak, koruyucu ve önleyici çalışmalara katkı sunmak amacıyla yapılan zirvede konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, bağımlılıkla topyekün mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

        Bağımlılığın farklı türleri olduğunu belirten Türköz, "Uyuşturucu başta olmak üzere, madde, alkol, tütün, dijital bağımlılık gibi birçok bağımlılık var. Bağımlılıkla mücadele için uğraşıyoruz. Bağımlılığa karşı yapılacak topyekün mücadele etmektir. Uyuşturucuya karşı mücadele ederek bireylerimizi, devletimizi, toplumumuzu ve milletimizi inşallah emin ellerde tutmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Moderatörlüğünü Dr. Ayhan Özkan'ın üstlendiği zirvede, Prof. Dr. Berna Uluğ alkol bağımlılığı, Prof. Dr. Hatice Demirbaş madde bağımlılığı, Prof. Dr. Çiğdem Şimşek tütün bağımlılığı ve Prof. Dr. Tuncay Dilci ise teknoloji bağımlılığı başlıklarında sunum gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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