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        Kayseri'de bir kişi akrabasını bıçakla yaraladı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 01:10 Güncelleme:
        Kayseri'de bir kişi akrabasını bıçakla yaraladı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Selçuklu Mahallesi Bölükbaşı Caddesi'nde akraba oldukları öğrenilen F.K. ile S.K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.K. bıçakla akrabası F.K'yi karnından yaraladı.

        Ağır yaralanan F.K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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