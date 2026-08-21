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        Kayseri'de bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi evinde öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 02:51 Güncelleme:
        Kayseri'de bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi evinde öldürüldü.

        Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında H.K. (59) ile arkadaşları arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda bıçakla yaralanan ev sahibi H.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Polis, olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.

        Hayatını kaybeden ev sahibinin cesedi ise morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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