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        Kayseri'de bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde evde çıkan kavgada silahla ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Kayseri'de bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde evde çıkan kavgada silahla ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Buğdaylı Mahallesi Tepeköy Sokak'taki bir evde Mustafa T. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Mustafa T, silahla ağır yaralandı.

        Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mustafa T, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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