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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 105 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerinin eş zamanlı asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 105 zanlı gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 105 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerinin eş zamanlı asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 105 zanlı gözaltına aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş, kamu düzeni, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla kent genelinde 725 personelin katımıyla 55 noktada uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamada, 10 bin 304 kişi ile 4 bin 56 aracın sorgusu yapıldı.

        Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli gözaltına alındı.

        Uygulamada, yoklama kaçağı 15 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 ruhsatsız silah, 2 bıçak ve 6 yakalamalı hacizli otomobil ele geçirildi.

        Ayrıca Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinden 59 kişiye işlem yapıldı, 19 araç trafikten menedildi, 64 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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