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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 87 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerinin eş zamanlı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 87 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerinin eş zamanlı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş, kamu düzeni, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla kent genelinde 725 personelin katılımıyla 55 noktada uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamada, 22 bin 918 kişiyle 9 bin 368 aracın sorgusu yapıldı.

        Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen uygulamada, farklı suçlardan aranan 87 şüpheli gözaltına alındı.

        Uygulamada, yoklama kaçağı 28 kişi hakkında işlem yapıldı, 5 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca, 42 fişek ve 5 yakalamalı hacizli otomobil ele geçirildi.

        Ayrıca Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinden 45 kişiye işlem yapıldı, 38 araç trafikten menedildi, 762 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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