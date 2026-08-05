Kayseri'de dereye düşen motosikletteki dede öldü, 2 torunu yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dereye düşen motosikletteki dede hayatını kaybetti, 2 torunu yaralandı.



Mehmet Baş idaresindeki plakası öğrenilemeyen 3 tekerlekli motosiklet, Kirazlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak dereye düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü Mehmet Baş ile torunları Elif Aydoğan (6) ve Mustafa Ender Anlağan (11), sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Baş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen 2 çocuk ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

