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        Kayseri'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, köprüye çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Kayseri'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

        Kayseri’nin merkez Kocasinan ilçesinde, köprüye çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ahmet D'nin kullandığı 38 LU 253 plakalı kamyon, Oymaağaç Mahallesi'nde köprüye çarparak devrildi.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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