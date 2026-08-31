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        Kayseri'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı

        Kayseri'de drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 22:11 Güncelleme:
        Kayseri'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı

        Kayseri'de drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şeker Mahallesi Yeni Sanayi'de bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, tespit ettikleri otomobilin sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 140 bin lira ceza uyguladı ve aracı trafikten men etti.

        Otomobil sürücüsünün, aday sürücü olması sebebiyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

        Sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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