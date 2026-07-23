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        Kayseri'de düğün konvoyundaki kazada ölen kadının cenazesi toprağa verildi

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Kayseri'de düğün konvoyundaki kazada ölen kadının cenazesi toprağa verildi

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

        Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de meydana gelen kazada yaşamını yitiren Sultan Yazıcıoğlu için Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Yazıcıoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi. Törene, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Burhan Yazıcıoğlu yönetimindeki 34 HDY 652 plakalı düğün konvoyundaki otomobilin dün bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlenmişti.



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