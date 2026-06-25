Kayseri'de eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan eşinin yaşadığı eve balkondan girerek bıçakla yaralayan kocanın yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.C. ile taraf avukatları hazır bulundu.



Sanık A.C. savunmasında, önceki celse verdiği savunmasını tekrar ederek, pişman olduğunu söyledi.



Mahkeme heyetinden sağlık ve ailevi durumlarının göz önüne almalarını talep eden sanık, tahliye talebinde bulundu.



Müşteki M.K'nin avukatı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesi gerektiğini belirterek, duruşmadaki bazı eksik hususların giderilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

