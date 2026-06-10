Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 5 yıl 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen firari eski komiser yardımcısı R.Y'nin (53) saklandığı adresi belirledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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