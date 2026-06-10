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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 5 yıl 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 5 yıl 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen firari eski komiser yardımcısı R.Y'nin (53) saklandığı adresi belirledi.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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