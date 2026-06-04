Kayseri'de gümrük kaçağı 600 güneş gözlüğü ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Melikgazi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kente kargo ile kaçak eşya getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Melikgazi ilçesinde M.İ'nin elinde bulunan kolide yapılan aramada, 600 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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