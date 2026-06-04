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        Kayseri'de gümrük kaçağı 600 güneş gözlüğü ele geçirildi

        Kayseri'de gümrük kaçağı 600 güneş gözlüğü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:16 Güncelleme:
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        Kayseri'de gümrük kaçağı 600 güneş gözlüğü ele geçirildi

        Kayseri'de gümrük kaçağı 600 güneş gözlüğü ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Melikgazi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kente kargo ile kaçak eşya getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Melikgazi ilçesinde M.İ'nin elinde bulunan kolide yapılan aramada, 600 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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