Kayseri'de hal kompleksinde temizlik çalışması yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında hijyen standartlarını artırmak amacıyla sebze ve meyve hali kompleksinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, hal içerisindeki ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizlendi.



Periyodik olarak sürdürülen temizlik çalışmalarıyla yaz aylarında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, hal esnafı ile vatandaşlar için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ve alışveriş ortamı oluşturulması hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürü Oğuzhan Duymaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda Hal Kompleksi'nin kapsamlı şekilde temizlendiğini belirtti.



Yaz döneminde hal esnafına daha temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak amacıyla periyodik temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Duymaz, tesis genelinde hijyen standartlarını üst seviyede tutmayı amaçladıklarını kaydetti.



Kayseri Hal İşletmesi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Taşpınar ise Büyükşehir Belediyesinin temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uygulamanın hijyen açısından önemli katkı sağladığını belirtti.

