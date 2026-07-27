Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de hayvanat bahçesi sakinleri dondurulmuş meyve kokteyli ile serinliyor

        Kayseri'de hayvanat bahçesi sakinleri dondurulmuş meyve kokteyli ile serinliyor

        Kayseri'de hayvanat bahçesinin sakinlerine sıcak havalarda serinlemeleri için özel hazırlanan buzlu meyve kokteylleri yediriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Kayseri'de hayvanat bahçesi sakinleri dondurulmuş meyve kokteyli ile serinliyor

        Kayseri'de hayvanat bahçesinin sakinlerine sıcak havalarda serinlemeleri için özel hazırlanan buzlu meyve kokteylleri yediriliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde yaz mevsiminde etkisini artıran sıcak havalara karşı hayvanların konforu ve sağlığı için özel uygulamalar yapılıyor.

        Hayvanat bahçesinde bulunan 134 farklı türden 1600 hayvan, sıcak hava koşullarına karşı veteriner hekimler ve uzman bakıcıların gözetiminde özenle korunuyor.

        Yaşam alanlarında havuzları, serinlemeleri için fıskiyeleri bulunan hayvanlar, buzlu yiyeceklerle ferahlatılıyor.

        Karpuz, armut, çilek gibi mevsime uygun meyvelerden oluşan buzlu kokteyller, hayvanlar tarafından iştahla tüketiliyor.

        Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek

        Benzer Haberler

        Kartal Kavşağı'nda incelemelerde bulunan Büyükkılıç: "Yüzde 40'ın üzerine ç...
        Kartal Kavşağı'nda incelemelerde bulunan Büyükkılıç: "Yüzde 40'ın üzerine ç...
        Evinde uyurken kesildiğini belirttiği 140 bin TL'lik 'makas atma' cezasını...
        Evinde uyurken kesildiğini belirttiği 140 bin TL'lik 'makas atma' cezasını...
        Başkan Yalçın'dan Kalpaklıoğlu ailesine teşekkür
        Başkan Yalçın'dan Kalpaklıoğlu ailesine teşekkür
        Bağımlılıkla mücadelede aile temelli yeni model "Öncü Anneler Projesi" haya...
        Bağımlılıkla mücadelede aile temelli yeni model "Öncü Anneler Projesi" haya...
        Kayseri'de hayvanlara yaz menüsü: Buz kokteyli Kayseri Büyükşehir Belediyes...
        Kayseri'de hayvanlara yaz menüsü: Buz kokteyli Kayseri Büyükşehir Belediyes...
        UND, lojistik merkezini masaya yatırdı
        UND, lojistik merkezini masaya yatırdı