Kayseri'de hayvanat bahçesi sakinleri dondurulmuş meyve kokteyli ile serinliyor

Kayseri'de hayvanat bahçesinin sakinlerine sıcak havalarda serinlemeleri için özel hazırlanan buzlu meyve kokteylleri yediriliyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde yaz mevsiminde etkisini artıran sıcak havalara karşı hayvanların konforu ve sağlığı için özel uygulamalar yapılıyor.



Hayvanat bahçesinde bulunan 134 farklı türden 1600 hayvan, sıcak hava koşullarına karşı veteriner hekimler ve uzman bakıcıların gözetiminde özenle korunuyor.



Yaşam alanlarında havuzları, serinlemeleri için fıskiyeleri bulunan hayvanlar, buzlu yiyeceklerle ferahlatılıyor.



Karpuz, armut, çilek gibi mevsime uygun meyvelerden oluşan buzlu kokteyller, hayvanlar tarafından iştahla tüketiliyor.



Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.



