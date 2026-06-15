Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene, il jandarma komutan yardımcıları, şube müdürleri ve jandarma personeli katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        Helikopter kazasında hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında hayatını kaybetti
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kayserili avukatın kaleminden dijital çağa gönderme: 'BENVERİ' Yazar Emir A...
        Kayserili avukatın kaleminden dijital çağa gönderme: 'BENVERİ' Yazar Emir A...
        Erciyes 38 FK istikrardan yana
        Erciyes 38 FK istikrardan yana
        Kayserispor'a transfer yasağı
        Kayserispor'a transfer yasağı
        Kayseri'de otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
        Kayseri'de otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
        Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Refüje çıkan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 4 yaralı
        Refüje çıkan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 4 yaralı