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        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


        Vali Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende, jandarmanın varlığıyla vatandaşlara güven verdiğini belirterek, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Jandarmanın terörle mücadelede de önemli görevler üstlendiğine dikkati çeken Çiçek, "Jandarmamız terörle mücadelede, kaçakçılıkla, gençlerimizi zehirlemek isteyenlerle yani kötülerle yaptıkları mücadelede aldıkları güçle destan yazıyor. Birçok şehit, gazi vermiş milletimizin göz bebeği bir teşkilattır. O yüzden jandarmayı gördüğümüzde içimiz güvenle, huzurla ve millet sevgisiyle dolar." diye konuştu.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt da başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyledi.

        Jandarma Teşkilatı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği yönündeki hizmetleriyle vatandaşların her zaman takdirini kazandığını dile getiren Yeşilyurt, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da azim ve kararlılığındayız." dedi.

        Yeşilyurt, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ulusun birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet'in temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla anarak, teşkilatın fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü tebrik ederek, şehitlere rahmet, gazilere sağlık diledi.

        Konuşmaların ardından Jandarma ERVA Spor Okulları öğrencileri ile komandoların çeşitli gösteriler sunduğu törende, İl Jandarma Komutanlığının eğitimli köpekleri uyuşturucu ve patlayıcı madde bulma ile iz takip yeteneklerini sergiledi.

        Jandarmanın kullandığı silah, mühimmat ve ekipmanların da tanıtıldığı törene, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda davetli katıldı.

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