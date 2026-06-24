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        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan 3 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan haklarında hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 21:57 Güncelleme:
        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan 3 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan haklarında hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan B.İ. (22) ile 8 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası olan K.İ. (66) ve M.İ'yi (62) yakaladı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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