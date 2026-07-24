Kayseri'de kentsel dönüşüm kapsamında 95 dairenin kura çekimi ve teslim töreni yapıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında tamamlanan 95 dairenin kura çekimi ve teslim töreni gerçekleşti.





Melikgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarıyla insan odaklı ve yaşam kalitesini önceleyen yapılaşmanın devam ettiğini belirtti.





Palancıoğlu, kentsel dönüşümde oldukça başarılı bir belediye olduklarını ve Türkiye'de Melikgazi Belediyesi kadar kentsel dönüşüm yapan ikinci bir ilçe belediyesinin olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:





"Anbar Mahallesi'nde devam eden 2. etap projemizde 7 blok, toplam 265 daire yapacağız. Burada 3 bloğumuz tamamlandı. İnşallah yakında yeni temeller de atacağız. Bugün burada 95 adet dairenin kura çekimini yaptık. 39 hak sahibimiz kura ile yeni evlerine kavuştu. Bloklarımız çok güzel oldu. Burada tüm bloklarımızı bitirip, çevre düzeni ve peyzajını yaptıktan sonra çok güzel bir site ortaya çıkacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Yeni evlerine kavuşan vatandaşlarımıza Rabbim sağlık içinde ağız tadıyla oturmayı nasip etsin."

