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        Kayseri'de kurulması planlanan Lojistik Merkez Projesi görüşüldü

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ve beraberindeki heyetle hayata geçirilmesi planlanan Lojistik Merkez Projesi'ni değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Kayseri'de kurulması planlanan Lojistik Merkez Projesi görüşüldü

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ve beraberindeki heyetle hayata geçirilmesi planlanan Lojistik Merkez Projesi'ni değerlendirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, UND heyetiyle belediye binasında bir araya geldi.

        Görüşmede, ulaştırma, ticaret ve yatırım odaklı çalışmalar ile Lojistik Merkez Projesi'nin son durumu ele alındı.

        Büyükkılıç, heyete kentteki spor ve turizm yatırımları hakkında bilgi vererek, lojistik altyapıyı güçlendirecek projelere belediye olarak destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

        UND Yönetim Kurulu Başkanı Aras ise Kayseri'nin Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Özellikle Lojistik Merkez projesine verdiğiniz destek bizim için önemli. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde yürüttüğünüz girişimler ve yer tespitine yönelik çalışmalar sektörümüz adına kıymetlidir. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Görüşmeye, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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