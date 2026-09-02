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        Kayseri'de minibüsün halk otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'de minibüsün durakta bekleyen halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Kayseri'de minibüsün halk otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'de minibüsün durakta bekleyen halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Fransa'dan gelen M.A. idaresindeki EY 818 FT plakalı minibüs, Kayseri-İncesu kara yolundaki durakta bekleyen A.M. yönetimindeki 38 AB 285 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sıkıştığı minibüste itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü ile halk otobüsündeki yolcular A.S. ve T.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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