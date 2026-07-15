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        Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 01:04 Güncelleme:
        Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.


        Sami Kılıçkaya idaresindeki 38 ANA 969 plakalı otomobil, Beyazşehir Mahallesi 821. ile 824. caddelerinin kesiştiği kavşakta Mustafa Akkamış yönetimindeki 06 YIJ 58 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrularak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Pempe Akkamış ve Halil İbrahim Akkamış yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kolundan yaralanan sürücü Mustafa Akkamış, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Pempe Akkamış ile Halil İbrahim Akkamış ise ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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