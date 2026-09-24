Kayseri'de özel halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk öldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk öldü.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi 727. Sokak'ta bisiklet kullanan S.E.K'ye (10), Ş.E. idaresindeki 38 AB 195 plakalı halk otobüsü çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan S.E.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çocuğun cesedi morga gönderildi.
Otobüs şoförü gözaltına alındı.
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